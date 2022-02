Il mare ha portato fortuna a Carmine. Il suo piatto, chiamato proprio “Mare” (acqua di pomodoro, vongole e cozze, con sfoglia di seppia e tonno marinato, uva, alga fritta e maionese di cozze e vongole), è stato giudicato il migliore della Mystery Box di MasterChef Italia di ieri (episodi su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand). Dai giudici sono arrivati grandi complimenti all’aspirante chef 18enne della provincia di Salerno: secondo Cannavacciuolo “è un piatto da ristorante stellato”, mentre Barbieri – che nelle puntate precedenti gli aveva dato un singolare “7 meno meno meno”, ha deciso di togliergli tutti i meno. E presto, come ormai da tradizione, è arrivato lo scambio irresistibile tra i giudici…

Il cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, ieri sera su Sky Uno/+1 e on demand, ha totalizzato una media serata di 834mila spettatori medi e del 3% di share, con 1.211.883 contatti. Nel dettaglio, il primo episodio ha totalizzato 931mila spettatori medi e il 3% di share, con il 69% di permanenza e 1.354.633 contatti; il secondo ha raggiunto 737mila spettatori medi, con il 3,1% di share, 69% di permanenza e 1.069.133 contatti. In più, nei sette giorni, gli episodi proposti in prima tv lo scorso giovedì nel corso della settimana hanno totalizzato una media di 1.694.000 spettatori.

Immagini concesse da Sky

