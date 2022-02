Qual è il più grande complimento che possa fare Antonino Cannavacciuolo? Lo sa bene Polone, eliminato dopo l’Invention Test di MasterChef Italia di ieri (episodi su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand). Forse per la prima volta nella storia, il giudice ha permesso a un concorrente di invertire i ruoli: è stato l’aspirante Chef a dare la celeberrima pacca ad Antonino, che però, un attimo dopo, è tornato sui suoi passi e si è vendicato, a suo modo.

Immagini concesse da Sky

MasterChef Italia è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand