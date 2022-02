“Arrivo professoressa Salmaso, sono subito da lei”, dice Myrta Merlino in attesa di parlare con l’epidemiologa che si trova in collegamento. Siamo a L’Aria che Tira, La7 e in studio c’è Massimo Giletti che subito interviene: “Io amo la Salmaso, non viene mai da me”. “Una dichiarazione d’amore in diretta“, rilancia la conduttrice. E Giletti: “È straordinaria, mi piace da morire, una donna affascinante”. “Sono d’accordo con te, è molto saggia”, conferma Merlino che conclude: “Professoresssa Salmaso adesso do il suo indirizzo a Giletti così le manda dei fiori”. Stefania Salmaso è un’epidemiologa e ha diretto il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità per quasi 11 anni, dal 2004 al 2015.