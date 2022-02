“Non se ne parla”. Così Anna Pettinelli ha replicato ad Anna Tatangelo che le chiedeva (ironicamente) di “comportarsi meglio con LDA (Luca D’Alessio, ndr)”. Il video è stato pubblicato dalla cantante su Instagram ieri 10 febbraio, mentre erano a cena insieme. Luca, 19 anni, è tra gli allievi di Amici di Maria De Filippi e, nel corso della sua permanenza nella scuola di Canale 5, spesso gli è capitato di battibeccare con l’insegnante Pettinelli. E così Anna Tatangelo (legata per più di 10 anni con il padre di LDA, Gigi D’Alessio) ha provato ad aiutarlo.

Nonostante la replica secca di Anna Pettinelli, la cantante di Sora non si è arresa: “Luca, ti prometto che invece la convinco“, ha concluso via Instagram story. “Che bello il loro rapporto nonostante tutto”, ha commentato un utente su Twitter riferendosi all’ex coppia Tatangelo-D’Alessio. In effetti tra i due pare che, nonostante la dolorosa separazione, sia rimasto un bel legame. Lo aveva dichiarato la stessa Tatangelo ospite di Silvia Toffanin a Verissimo qualche mese fa: “Nonostante tutto ringrazierò per tutta la vita il mio ex compagno che mi ha reso madre. Andrea è il mio successo più grande”.