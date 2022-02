“Due giornalisti collaboratori dell’Unhcr (l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ndr) e alcuni cittadini afgani che lavorano con loro sono stati arrestati a Kabul. Stiamo facendo del nostro meglio per risolvere la situazione”. È quanto rende noto la stessa Agenzia con un post su Twitter, concludendo che “non faremo ulteriori commenti vista la natura della situazione”. Zia Shahreyar, giornalista del Bbc Persian identifica uno dei giornalisti rapiti con Andrew North, un ex giornalista della Bbc con sede a Kabul, che è stato diverse volte in Afghanistan da quando i Talebani hanno preso il potere l’anno scorso. Il Washington Post, citando una fonte di un’unità di intelligence dei Talebani, scrive che “diversi cittadini stranieri” sono stati arrestati a Kabul con l’accusa di lavorare con intelligence occidentali. Qualche ora prima dell’annuncio dell’agenzia Onu, sempre su Twitter, l’ex vice presidente afghano Amrullah Saleh denunciava la cattura dell’ex corrispondente della Bbc e di altri 8 cittadini stranieri. “Nove cittadini di Paesi occidentali sono stati rapiti, tra loro Andrew North e Peter Juvenal, proprietario del ristorante Gandomak. I Talebani sono bugiardi”, ha scritto Saleh.

Two journalists on assignment with UNHCR and Afghan nationals working with them have been detained in Kabul. We are doing our utmost to resolve the situation, in coordination with others.

We will make no further comment given the nature of the situation.

