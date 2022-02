Dietro le quinte del Festival di Sanremo non c’è solo la competizione per la vittoria del Festival, ma anche l’opportunità di stringere nuove amicizie. Basta vedere i tanti video dei vincitori Mahmood e Blanco che scherzano con Gianni Morandi, ma anche questo scambio di messaggi tra Michele Bravi e Tananai. Il primo, all’Ariston con “L’inverno dei fiori”, ha infatti pubblicato su Twitter dei messaggi audio che lui e il collega si sono mandati nelle scorse ore.

Nel tweet, si sente il messaggio vocale che Bravi ha mandato a Tananai con una dichiarazione d’amore, e poi la risposta di quest’ultimo: neanche a dirlo, i fan sono letteralmente impazziti per lo scambio di stima reciproca. Nel primo messaggio si sente Bravi parlare delle persone che potrebbe amare per il resto della sua vita e “nel cast di Sanremo hai vinto tu come uomo della mia vita“, dice a Tananai. La risposta del cantante che a Sanremo è arrivato ultimo è immediata: “Grazie, anche tu saresti un bell’uomo della mia vita”. Ciliegina sulla torta, Michele Bravi ha suggellato questo scambio intitolando il tweet “L’inverno del sesso occasionale”, unendo i titoli delle loro canzoni. Visibilio.