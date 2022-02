Allora, è tutto vero. Nel senso che le date del tour sono vere date. Insomma, è una gag ma con un calendario ricchissimo. Ruggero de I Timidi fa tour da un pezzo, e sempre con successo. Unica cosa, le date non sono sold out. E lui, vero nome Andrea Sambucco (mette insieme la musica leggera anni ’60 a testi demenziali e lo fa con cognizione), ci scherza su e anzi piglia in giro “la grande mania del sold out” che da tempo assilla la musica italiana. Alcuni sono veri sold out, per carità. Ma l’andazzo è che uno annuncia 20 date e dopo 20 minuti 20, alè, biglietti finiti. “Siamo lieti di annunciarvi che le prevendite del tour Just Ruggero stanno procedendo con la massima timidezza! – scrive su Facebook – Sapere che il nostro pubblico ha la possibilità di trovare ancora biglietti ci rende felici. È bello poter scegliere il proprio posto senza stress! In un mondo dove le prevendite si esauriscono nel giro di pochi minuti, noi rimaniamo l’ultimo presidio Slow Show. Ma non possiamo garantirvi che sarà così anche nelle prossime settimane, soprattutto dopo questa foto“.