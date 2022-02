Resta a bocca asciutta e non riesce a ripetere la nomination avuta due anni fa con ‘A star is born’ Lady Gaga, la Patrizia Reggiani di ‘House of Gucci‘. Nei giorni scorsi l‘Academy ha reso note le candidature agli Oscar 2022 e non è arrivata quella tanto attesa per la cantante ora reinventatasi attrice. Il film è in lizza solo per la statuetta della categoria Best Hair and Makeup con il truccatore Frederic Aspiras. D’altra parte, al netto del clamore mediatico, la pellicola di Ridley Scott ha raccolto più pareri negativi che apprezzamenti da parte della critica, che non ha visto di buon occhio le eccessive forzature e il filtro stereotipato con cui è stata raccontata la vicenda dell‘omicidio di Maurizio Gucci/Adam Driver.

Neanche a dirlo, i fan di Lady Gaga sono andati su tutte le furie, pubblicando sui social decine di bommenti indignati per l’esclusione della diva dalle nomination, nonostante sia stata candidata ad altri importanti premi come i Golden Globes, i SAG Awards, i Critics Choice Awards e i BAFTA Awards. Da parte sua, però, miss Germanotta non si è scomposta, anzi, ha pubblicato sui un messaggio molto diplomatico in cui si congratulava con Aspiras e tutti gli altri candidati: “Non potrei essere più felice – ha scritto su Instagram – per un uomo che chiamo mio fratello, con cui ho lavorato negli ultimi 15 anni, @fredericaspiras, per la sua nomination in Trucco e acconciature per House of Gucci. Frederic è stato magico, preciso e mi ha dedicato mesi prima e durante le riprese. Ha preparato dozzine di parrucche per mesi e mesi. È un genio vivente e Freddie, siamo tutti così grati di essere anche solo vicini al tuo talento, creatività e generosità di spirito”.

E ancora: “A tutti i candidati di quest’anno, congratulazioni per tutto il vostro duro lavoro, la vostra dedizione, la vostra nomination e la vostra magia; meritate tutti un importante riconoscimento per quello che è stato un panorama davvero meraviglioso di esibizioni e risultati lo scorso anno. La vostra dedizione durante il Covid, il vostro enorme cuore e la capacità di raccontare storie incredibili è un dono per il mondo intero durante quello che per molti è un periodo molto difficile. Congratulazioni amici miei. Bravo!”, ha concluso Lady Gaga usando uno dei termini italiani che ha imparato proprio sul set di House of Gucci.