“Buongiorno a tutti dal Medioevo, il body shaming con il linguaggio politically correct, non so se è più imbarazzate o noioso”. Emma Marrone attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram ha risposto alle critiche del giornalista Davide Maggio sul suo abbigliamento (e sul suo corpo) a Sanremo 2022 (“se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete”). La cantante si è rivolta alle ragazze, in particolare a quelle giovanissime: “Evitate di ascoltare o leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto dovete vestirvi come vi pare”. E questo mi fa pensare – continua la cantante – che la mia canzone, a quanto pare, era necessaria a Sanremo perché è ancora necessario parlare di femminismo e di rispetto nei confronti delle donne”.