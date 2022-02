Tra gli ospiti di Cartabianca durante la puntata di ieri 8 febbraio, ovviamente anche Mauro Corona. Dopo aver dibattuto sulla politica, lo scrittore e alpinista ha parlato con Bianca Berlinguer anche di alimentazione: “Oggi bisognerebbe introdurre una vera educazione alimentare per i bambini, mangiano troppi zuccheri“. Poi ha aggiunto, scherzando: “Quando i turisti mi chiedono dove si mangia bene, io dico loro: restate tre giorni senza mangiare e poi siete sicuri che mangiate bene”. E la conduttrice è scoppiata a ridere.

Cambiando argomento, sul Festival di Sanremo, Corona ha detto: “Ho seguito il Festival e mi sono piaciuti Mahmood e Blanco. Questo ragazzo poi, giovanissimo, che va ad abbracciare i genitori, che bello. Checco Zalone? È talmente bravo e intelligente che mi soddisfa anche se sta zitto”. Sull’intervista di Fabio Fazio a Papa Francesco invece ha dichiarato: “A me è piaciuto quello che ha detto, tantissimo. Il Papa dice sempre cose profonde però si ferma ad un certo punto. Cioè, non basta dire. Non basta chiamarsi Francesco, bisogna che la Chiesa si spogli di tutti i beni e aiuti i poveri. Però certo, le parole del Papa sono state dolcissime, le ho fatte mie”.