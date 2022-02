Cinquanta voti a fronte di una contropartita in denaro. È uno dei particolari che emerge dalle indagini coordinate dalla Dda di Lecce, sfociate questa mattina nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone nel Salento, accusate a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso. “I tentacoli malavitosi si sarebbero insinuati anche nei gangli della pubblica amministrazione sancendo un sinallagma criminale imbastito sullo scambio elettorale politico-mafioso, in base al quale la congrega delinquenziale avrebbe assicurato a un candidato alle ultime elezioni amministrative, tenutesi nel settembre 2020 in un Comune salentino, almeno 50 voti a fronte di una contropartita di denaro, così consentendogli la nomina a consigliere”, spiegano gli investigatori in una nota. Il consigliere è stato poi nominato assessore. “Gli elementi raccolti consentirebbero di ipotizzare che, nell’esercizio del mandato, avrebbe garantito l’asservimento della funzione pubblica ai desiderata dell’organizzazione mafiosa”, sottolineano i carabinieri.

Gli indagati sono tutti membri di una frangia del clan Coluccia. L’indagine, partita nel 2019, riguarda i territori di Galatina, Aradeo, Neviano, Cutrofiano e Corigliano d’Otranto ed è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce. L’operazione ha visto impegnati oltre 120 carabinieri in forza ai reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Lecce, con il concorso dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e le unità antidroga e anti-esplosivo del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, supportate dall’alto da un velivolo del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari.

Tra le contestazioni agli indagati anche prestiti a tassi usurai oscillanti dal 20 al 25% mensili a imprenditori della provincia di Lecce. Al vertice dell’associazione, per gli inquirenti, ci sarebbero stati due esponenti della Sacra corona unita: “I due, tornati in libertà, avrebbero ripreso la direzione delle attività illecite, mediante il controllo del territorio, avvalendosi della loro consolidata nomea criminale”. Gli investigatori hanno scoperto anche un patto fra il titolare di una scuola guida del Leccese e il clan: In questo modo avrebbe consolidato la sua posizione economica sul mercato in danno di un’altra agenzia concorrente. In cambio di tale sponsorizzazione i relativi proventi dell’attività della scuola sarebbero confluiti, in parte, nelle casse dell’organizzazione criminale“. Il gruppo avrebbe gestito attività “formalmente lecite, tra cui quelle poste in essere da un’agenzia che si occupava della stipula di contratti di energia elettrica, gas, acqua e polizze assicurative”. Quanto allo spaccio di droga, il gruppo avrebbe chiesto il ‘punto cassa’, una somma di denaro imposta gli spacciatori per cedere gli stupefacenti in una determinata piazza.