Si susseguono i giorni di votazione per eleggere il nuovo presidente dalla Repubblica. Al momento solo fumate nere. E così, quale miglior modo di alleggerire le estenuanti giornate se non affidandosi alla musica? Dev’essere stato questo il pensiero del social media manager di Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato e Vicecoordinatrice Nazionale del partito di Silvio Berlusconi.

Sul suo profilo Instagram – seguito da 43.700 persone – Bernini intrattiene i follower con lunga sfilate, come una fashion week qualsiasi. E invece sono le elezioni del prossimo capo dello Stato. Più di 25 stories in 24 ore ed ognuna con una canzone diversa: da ‘Muoviti Muoviti’ di Lorenzo Jovanotti a Raffaella Carrà fino a Beyoncé e Taylor Swift. Il momento più toccante? La story della ‘buonanotte’. A mezzanotte inoltrata Bernini è ancora al lavoro, in collegamento con Bruno Vespa a Porta Porta. Questa volta la colonna sonora è ‘La Notte’ di Arisa: “La testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché…“.