Stare dietro a tutte le vicissitudini sentimentali di Belén Rodriguez non è una cosa così semplice. Lo sanno bene i collaboratori di Chi Magazine che ha dedicato ben due servizi alla showgirl argentina. Sicuramente con Antonino Spinalbese è finita e ora Belén ha dichiarato di aver “scelto la felicità”. Che significherà mai? Non si sa. Quello che è chiaro, invece, è che la showigirl si è vista di recente con Michele Morrone e Andrea Iannone.

Con il primo era stata paparazzata qualche mese fa mano nella mano in un locale di Milano. L’attore di 365giorni in passato, le aveva anzi riservato parole durissime ma adesso tra i due sembra che ci si sia un bel rapporto. “Si sono visti più volte anche in privato, a casa Rodriguez. Morrone si è sempre presentato dopo cena per poi andarsene a tarda notte”, riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Cosa dire invece del pilota di MotoGp a cui è stata legata dal 2016 al 2018? I due si sarebbero incontrati casualmente a Milano, a pochi passi da un locale in cui Belén si era esibita in una performance canora di tutto rispetto. I due si sono abbracciati (lei con indosso la mascherina, lui no) e hanno chiacchierato un po’. Solo amici? Pare proprio di sì. Anche perché le voci sul ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino si stanno facendo sempre più insistenti.