Tra Antonino Spinalbese e Belèn Rodriguez è davvero finita? Così si vociferava qualche settimana fa, fino a quando lei ha rivelato tutta la verità. Adesso, a pesare, c’è un video pubblicato da Whoopsee su Instagram ieri 14 dicembre. Per il sito di gossip non ci sono dubbi: mano nella mano, in una “location piccante” di Milano ci sono la showgirl argentina e l’attore milanese Michele Morrone.

Il popolo del web, però, si divide. Se da una parte in molti sono convinti che si tratti proprio di lei, sostenendo soprattutto che il sito non si esporrebbe se non ne avesse la certezza, per qualcun altro la ragazza in questione non sarebbe l’ex moglie di Stefano De Martino. “A me sinceramente non sembra lei”, ha scritto un utente. “Se questa è Belen, io sono Charlize Theron“, ha commentato ironicamente una ragazza. Dove sarà la verità?

Intanto riaffiorano inevitabilmente le dichiarazioni di Michele Morrone – che secondo Chi Magazine avrebbe già avuto una liaison con Belén nell’estate 2020 – risalenti ad un imprecisato passato. Sì perché proprio lui, interprete di 365 giorni, a domanda precisa, aveva risposto: “Mi consigliano di fidanzarmi con Belen. Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un c***o. Però chi lo sa…”. Che si sia ricreduto?