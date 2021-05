“Fidanzarmi con Belen Rodriguez? Allora.. il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due tet*e e un cu*o. Però chi lo sa”. Sono queste le parole di Michele Morrone pronunciate durante una diretta Instagram rilanciata su TikTok: a riguardo non ci sono informazioni chiare, c’è chi sostiene che sia stata pubblicata nei giorni scorsi e poi cancellata e chi invece che sia di qualche anno fa; ma in ogni caso è diventata virale in questi giorni sui social. Per chi non lo sapesse, tra l’attore di 365 giorni e la showgirl argentina ci sarebbe stata una relazione in tempi passati. Stando ai gossip lanciati da Chi Magazine, nell’estate 2020 i due si erano avvicinati ma della loro liaison non c’è stata mai alcuna conferma.

Con questo video sembra evidente che tra i due non ci sia stato un ottimo rapporto, sebbene Belen non abbia commentato al momento, forse presa da questioni più importanti come la gravidanza della piccola Luna Marie e la storia d’amore con il futuro papà della bimba, Antonino Spinalbese. I fan della showgirl invece non hanno esitato a scendere in campo in sua difesa: “Si sente come se avesse fatto un film da Oscar ma la pochezza umana contro Belen si è vista tutta”, ha scritto qualcuno. E ancora: “Senti qua ti ricordiamo solo per aver recitato da cane in un film che si basava appunto su tet*e e cu*i e niente più. Ridimensionati che non te lo puoi permettere”.