“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, canta Antonello Venditti in ‘Amici Mai’. Questa potrebbe essere la colonna sonora della storia d’amore tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. Il matrimonio, la nascita del figlio Santiago, la separazione, un ritorno di fiamma, il nuovo allontanamento e la nascita di Luna Marì (figlia della showgirl argentina e Antonino Spinalbese). Adesso sono tornati insieme. O almeno questo è quanto si evince dagli scatti pubblicati ieri 18 gennaio dal sito Whoopsee, che ne ha ricostruito la dinamica.

I due avrebbero infatti trascorso il weekend insieme a Milano. Dapprima Belén ha raggiunto la casa dell’ex marito cercando di anticipare i paparazzi. Poco dopo l’ex ballerino di Amici è rientrato nel suo appartamento insieme al figlio Santiago, Luna Marì e l’inseparabile amica di Belén, Patrizia Griffini. La ‘famiglia allargata’ avrebbe quindi trascorso la notte insieme, notte durante la quale i paparazzi non hanno visto uscire Belén dal palazzo fino alla sera di domenica. A conferma della rinnovata confidenza tra Belén e Stefano, anche una foto che immortala Patrizia Griffini mentre prende borse e pacchi dalla macchina di De Martino prima di risalire in casa.

Cosa sarà accaduto? In che rapporti si trovano i due? Tanti i commenti sotto al post: “È semplicemente andata a prendere il figlio, sapete come funzionano le coppie separate?”, ha scritto una ragazza. “Adoro, sarebbe una bellissima notizia“, ha invece commentato qualcun altro. Al momento, però, i diretti interessati hanno scelto la via del silenzio. Anche se, solo qualche giorno fa, Belén aveva rivelato: “Sono una mamma single”. Dove sarà la verità?