”Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”, con queste parole affidate all’agenzia Ansa lo scorso 18 gennaio la coppia Hunziker-Trussardi ha ufficializzato la fine del loro amore.

Una crisi iniziata, secondo il settimanale Chi, nei primi giorni di dicembre con il ritorno di Trussardi a Bergamo e con la conduttrice alle prese con una vita da single, senza più ricorrere all’autista del marito ma con uscite in taxi. Nessuna foto sui social, l’assenza dell’imprenditore al compleanno di Aurora, figlia di Michelle e di Eros Ramazzotti. Una rottura favorita da tanti fattori: dalla crisi imprenditoriale causa Covid per lui alla scelta di vivere a Roma per un mese della Hunziker per registrare All Together Now ma anche qualche investimento commerciale di coppia non andato a buon fine. Il giorno di Natale insieme, per amore delle figlie Sole e Celeste, ma con la notte trascorsa in stanze separate.

Il giornale diretto da Alfonso Signorini racconta il primo weekend da single di Trussardi trascorso lontano da Michelle, ospite dell’amica e collega Elisabetta Franchi a Cortina D’Ampezzo. Lo stilista era in compagnia delle figlie Celeste e Sole ma non solo, accanto a lui la presenza di una persona molto vicina alla Franchi, molto somigliante a Michelle e indicata come una sua nuova probabile amicizia. Insieme camminate a due sulle neve, nessun nome, nessun bacio. “Tomaso s’aggrappa ai sorrisi dell’amica Elisabetta Franchi e alla presenza della bionda amica della stilista, che non lo perde mai di vista… e questo succede da tempo. Da quel tempo in cui Michelle non c’era già più nella sua vita”, fa sapere Chi.

Il chiacchiericcio, i rumors in aumento tra gli addetti ai lavori, fino all’ufficialità. Tra Michelle e Tomaso è finita, ora pensano a una nuova vita. La Hunziker che si concentra intanto sul lavoro, in Germania è nel cast della trasmissione cult “Lol-Chi ride è fuori” mentre in Italia su Canale 5 porterà il suo primo one woman show “Michelle Impossible” in onda il 16 e il 23 febbraio.