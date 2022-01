Cristina Marino parla di sé in un’intervista al Corriere della Sera. E di suo marito Luca Argentero. Imprenditrice, attrice, influncer, mette subito le cose in chiaro: “Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposare Luca Argentero, sarei stata matta! Su di lui sono tranquillissima, assolutamente — racconta — ma mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne”. Marino, 30 anni, con Argentero ha una figlia, Nina Speranza. L’attrica spiega: “Mi indispongono le donne che davanti a me palesemente sono invadenti, che urlano “Oddio ti amo”, “Oddio che bello”, come se io di fianco, per esempio, non ci fossi. Non sono frasi giustificabili solo perché è famoso. Ci sono tanti modi per manifestare il proprio essere fan, ben venga quello educato”. Marino racconta della decisione di non postare foto della figlia sui social per evitare che vada incontro a commenti eccessivi o “da bar” e precisa che se è vero che in molti le dicono che lei è la donna più fortunata d’Italia, “anche a lui è andata benissimo”. Marino parla anche della sua piattaforma dedicata al benessere: “Befancyfit è nata come voglia di condividere la mia grande passione per il fitness. Pubblicavo su Instagram i miei allenamenti, il mio profilo social cresceva e tutti mi chiedevano le modalità dei workout. Quello che cerco di trasmettere è che stare bene è uno stile di vita, con una disciplina rigorosa, che impone di autogestirsi con corsi studiati ad hoc per gli utenti”.