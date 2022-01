Si apre la seconda giornata di votazioni a Montecitorio per eleggere il presidente della Repubblica dopo la fumata nera di ieri. Dalle 15 i grandi elettori sono chiamati a scrivere sulla scheda il loro nome. Come per la prima votazione, si richiedono misure di prevenzione attente: si vota in 50 alla volta, massimo 200 persone in Aula e per i contagiati è previsto il voto drive in nel parcheggio di via della Missione.