Preferisce non commentare l’ipotesi di Berlusconi al Quirinale Gianni Letta, oggi uno degli uomini più vicini al leader di centrodestra. Alla domande de ilfattoquotidiano.it sulle reali possibilità che il numero uno di Forza Italia riesca a trovare i numeri per essere eletto prossimo, l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio sceglie il silenzio. Concede solo una battuta prima di salire in auto: “Io il reale candidato del centrodestra? Ma per carità…”