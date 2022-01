“Proprio in questi giorni si sono moltiplicate le voci di chi pensa che proprio David (Sassoli ndr.) sarebbe stato quel Presidente da eleggere. Voci di ogni orientamento politico”, così il segretario del Pd Enrico Letta durante il discorso di commemorazione di David Sassoli al Parlamento Europeo . “Parlando di questo tema con lui un mese fa, io registrai il suo sorriso e una frase che tengo nel mio cuore – continua l’ex presidente del Consiglio – La lezione che traggo è che la politica deve sapere guardare oltre: oltre l’apparenza e l’immediatezza. E fare scelte coraggiose. Perché quella scelta che appare ovvia ai più, oggi che David non c’è più, ieri non lo appariva ma ora è tardi”.