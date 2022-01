Avevano rapinato diverse farmacie e supermercati nella zona di Ostia, sul litorale romano, i due uomini arrestati in flagranza di reato dalla polizia di Roma. Si tratta di un 52enne e di un 50enne, entrambi residenti in zona. Gli investigatori erano sulle loro tracce ormai da tempo e, aiutati anche dalle riprese delle telecamere degli esercizi commerciali presi di mira, avevano individuato l’autovettura utilizzata dai due soggetti per spostarsi. Dopo il pedinamento, il veicolo è stato rintracciato davanti una farmacia. Nonostante la targa fosse coperta da una mascherina anti-Covid, i poliziotti hanno fatto irruzione nell’esercizio proprio mentre, il 52enne, armato di coltello, stava tentando di aprire la cassa minacciando i presenti. Il complice stava attendendo all’interno del veicolo.