L’ex pornostar Jenna Jameson è ricoverata in ospedale alle Hawaii: i medici le hanno diagnosticato la sindrome di Guillain-Barré, una malattia causata da una reazione autoimmune. È stata lei stessa a raccontare quanto accaduto su Instagram, pubblicando un video dal letto dell’ospedale dove si trova ormai da qualche giorno: tutto è iniziato con una serie di attacchi di vomito, proseguiti per diverso tempo e apparentemente inspiegabili, uniti ad un grande senso di debolezza. Quindi è arrivata la diagnosi: “Secondo i medici ho a che fare con una sindrome chiamata sindrome di Guillain-Barré. Resto in ospedale fino a quando la cura e il trattamento non sarà completa”, ha spiegato.

Nel weekend era stato il compagno Lior Bitton, ad avvisare i fan che le condizioni di salute dell’ex stella dell’hard erano peggiorate: “Non riusciva più a reggersi in piedi – aveva detto -. I suoi muscoli delle gambe sono molto deboli e non riesce neanche ad andare in bagno con le sue gambe“. Jenna Jameson, 47 anni, ha poi voluto replicare agli attacchi dei no vax, precisando che la sua malattia non può essere una conseguenza del vaccino contro il Covid dal momento che non è vaccinata: “Non ho ricevuto il vaccino e questo non è una reazione al vaccino”, ha concluso.