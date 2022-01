È stato un ex pilota di motomondiale e forse anche per questo non voleva che il figlio si ritirasse dalla MotoGp. Stiamo parlando di Graziano Rossi, papà di Valentino. A raccontarlo è proprio il pilota in una intervista a Speedweek: “Ha messo pressione affinché continuassi a correre. Gli ho fatto notare che ho trascorso 25 dei miei 42 anni gareggiando in moto”. Il pilota che aspetta una figlia dalla compagna, ha deciso per il ritiro lo scorso dicembre. Nonostante la differenza di vedute con il padre ha detto: “Papà Graziano è molto importante, è stato una specie di persona iconica nella mia vita. Guido una moto perché lui era un pilota da corsa. Non mi ha spinto, ma la sua influenza su di me è stata molto grande. L’ho guardato e ho sempre voluto guidare come lui”.