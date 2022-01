“Stamattina mi hanno fatto un tampone, mi hanno abbassato l’ossigeno perché dicono che va meglio anche la respirazione e adesso dopo questa bella doccetta fresca, c’è ne torniamo a vedere un poco di televisione“. Ha esordito così Luca Sepe in un video pubblicato questa mattina sulle sue storie di Instagram per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Il cantautore e conduttore radiofonico napoletano si trova infatti ricoverato dal 2 gennaio all’ospedale Cotugno di Napoli a causa di una polmonite da Covid: quando è arrivato, le sue condizioni erano gravi.

Il suo tampone è ancora positivo ma la saturazione è risalita: “Amici miei, purtroppo è arrivato il risultato del tampone e sono ancora positivo – ha spiegato Sepe -. Ma detto tra noi mi sento un leone, quello che è importante è che rispetto a sei giorni dove sono entrato in questo ospedale per scelta perché non avevo neanche la forza di respirare e questo ossigeno era dieci volte più potente, mi sento molto molto meglio. Ringrazio anche voi per questo. Tutto sta scemando, anche la tosse dovuta alla polmonite che poi mi ha spinto a ricoverarmi.”

Poi ha voluto replicare agli haters che ancora negano il Covid e i suoi effetti: “A proposito degli scemi, ma perché sono così tanti. Perché una malattia che dovrebbe unire, renderci amici, renderci più solidali, uniti in una lotta globale e mondiale da adito ancora a polemiche e idiozie, stupidaggini. In tanti che parlano solo sui social perché se si trovano faccia a faccia non sanno che dire. Vi amo lo stesso, anzi a voi vi amo di più perché siete della povera gente, e si vede da quello che scrivete e come vi esprimete. Poveri voi“.