“L’energia della donna libera non è mai stata così bella”, questa la didascalia di Britney Spears a corredo degli scatti in cui posa nuda davanti allo specchio. Solo un girocollo di pizzo bianco indosso e calze autoreggenti abbinate, nient’altro. A coprire le parti più intime, due emoticon. Così la popstar americana si è presentata su Instagram ieri 6 gennaio. I commenti dei fan? Non ci sono. Britney li ha disattivati proprio in occasione degli ultimi post pubblicati.

Lo scatto, provocatorio com’è nel suo stile, lancia un forte messaggio di libertà. Infatti Britney, 40 anni, è finalmente libera dopo anni di battaglie per riscattarsi dalla custodia paterna. Dal 17 novembre scorso, l’artista ha ripreso in mano la propria vita. “Sono stata in trappola per 13 anni. Ora sono grata per ogni giorno che vivo. Per me adesso è un grosso cambiamento“, era stato il suo commento dopo la sentenza.