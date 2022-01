L’hanno circondata, minacciata, e infine molestata. Una 19enne è stata vittima di un’aggressione, in piazza Duomo, a Milano, la notte di Capodanno, da parte di un gruppo di giovani. Intorno all’1 di notte la ragazza, che indossa un giubbotto rosso, è braccata da una trentina di uomini. Nel video, pubblicato sulle pagine social della pagina “Milanobelladadio”, si vede il gruppo che la insegue, la trascina per terra, mentre qualcuno cerca, invano, di porre un freno a quanto sta accadendo. Alla fine del filmato, che è stato acquisito dalla polizia per identificare i responsabili, si vede la ragazza al suolo, circondata dagli agenti in tenuta antisommossa. All’inizio, da quanto si è potuto apprendere, la giovane ha pensato a una rapina, così ha consegnato la propria borsa ai giovani, ma non è stato sufficiente. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale.

Video Facenook/Milanobelladadio