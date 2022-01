“Cenone di Capodanno 2021”. “In camera, yeah”. “Indimenticabile”. Questo il ‘botta e risposta’ tra Chiara Ferragni e Fedez che da pochi giorni hanno scoperto di essere positivi al Covid. Il rapper mostra un piatto con qualche pezzo di sushi (dal colore fluorescente. Sicuramente dipende da un qualche filtro o dalle luci della casa… Notare i dettagli è importante, ndr). Poco dopo Fedez, sempre in una Instagram Story, annuncia: “Non sento più i sapori” e mostra il saturimetro, ad indicare che la negatività pare ancora lontana. Qualche coccola al piccolo Leone e poi una gag con la moglie: “Non è un’esercitazione. La fine del mondo è vicina ragazzi, Chiara Ferragni sta pulendo“. Lei, con grande ironia, ribatte: “Non lo so neanche io”.