Eva Grimaldi si trova dentro la Casa del Grande Fratello Vip. E sua moglie, Imma Battaglia, la segue attentamente in tv. A Casa Chi (lo speciale web dedicato al reality) ha detto: “All’inizio ho visto Eva in difficoltà, adesso comincia a star bene e a divertirsi. Piano piano sta venendo fuori la Eva simpatica che è una fortuna per tutti avere in casa”. Poi ancora un commento su una lite tra Ricciarelli e Grimaldi avvenuta qualche giorno fa: “Eva era rimasta ferita. Quello che non mi piace è la disattenzione verso il linguaggio parlato e non, anche il tono. Il Grande Fratello è trash e volgare, ma se un uomo fosse stato al posto della Ricciarelli e avesse utilizzato questo tipo di espressioni verso una donna concorrente, io sono certa che probabilmente sarebbe stato poi espulso. Quando la violenza arriva da un’altra donna non deve passare inosservata. Sono convinta ci sia anche un po’ di omofobia interiorizzata. Mi auguravo se ne parlasse”.