Se c’è qualcosa che Bruno Barbieri proprio non tollera – oltre agli imperdonabili errori nell’ormai mitologica salsa bernese – sono i “furbetti”. Negli episodi di ieri di MasterChef Italia (su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand) lo Chef si accorge che qualcuno dei cuochi in gara è andato in dispensa per fare una seconda spesa, oltre a quella concessa a tutti all’inizio di ogni prova. Il giudice Barbieri è inflessibile: per una Andrealetizia che ammette subito l’irregolarità, Federico e Bruno sembrano far finta di niente. Oppure, come dice lo stesso Bruno, i due – entrambi deejay – non sentono molto bene… E intanto anche gli episodi di ieri hanno segnato ottimi ascolti: ancora in crescita del +6% rispetto alla serata precedente, con oltre 900 mila spettatori medi e il 3,6% di share.

Immagini concesse da Sky

MasterChef Italia è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand