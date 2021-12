“I no vax hanno rotto. Mettono a rischio la vita delle piccole e medie aziende oltre che la loro“. Così all’Ansa lo chef Gianfranco Vissani che ha aggiunto: “L’unica strada possibile per uscire dalla pandemia è la vaccinazione. Non vaccinarsi significa favorire la propagazione del virus e soprattutto la variante Omicron di questi tempi”. E come sarà il cenone nel suo ristorante (CasaVissani) sul lago di Corbara, vicino a Orvieto? “Si farà, ma nelle ultime ore abbiamo ricevuto diverse disdette a causa dei contagi“. Ecco il menù che si legge sul sito:

Capitone alla vinaccia, confit di verdone, nuvola di piselli, asparago candito

Glacier 51 cotto sotto la cenere, soia e zenzero, rapa rossa all’aceto di ginepro, cubo di fave e caviale

Aragosta alle taccole, senape fresca con camomilla fermentata e cacio e ova

Carnaroli insolito al burro di tartufo bianco, arancia al timo e decisione di macadamia, concentrato di abete

Plin di cacciagione e tartufo nero alla maggiorana, insalatina di patate ratte crude, yogurt e passion fruit

Anatra croisè alla pechinese, panella di ceci, birra e groviera con gamberoni rossi, operà di melanzane, involtino di bambù e avocado, tonno e bacche di senape alla farina di anacardi salati, salsa di ovuli al melograno e anatra

Panettone e marshmellow con cubi di pomodoro al rosmarino, nero di seppia e gelato di mandarino

Piccola Pasticceria, Caffè Illy e Praline in Scatola d’Or