L’Invention Test di ieri, a MasterChef Italia (su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand), prevedeva una cucinata di coppia: una soprattutto è sembrata particolarmente affiatata, quella formata dalla nippo-fiorentina Mime e dal dj rock Bruno. Si scopre anche che i due dormono in camere vicine…Intanto anche gli episodi di ieri hanno segnato ottimi ascolti: ancora in crescita del +6% rispetto alla serata precedente, con oltre 900mila spettatori medi e il 3,6% di share.

Immagini concesse da Sky

MasterChef Italia è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand