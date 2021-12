“Non ho mai sentito una scossa così forte a Milano”. Anche Chiara Ferragni e Fedez hanno sentito la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 che questa mattina si è verificata in Lombardia, con epicentro nella Bergamasca. I Ferragnez hanno – ovviamente – documentato il tutto sui social, condividendo il grande spavento con i propri followers: “Ero con Fedez stavo per farmi un caffè ho sentito questa mega scossa, siamo corsi giù con il cane in braccio per le scale, i bimbi erano dai nonni. Un’ansia pazzesca“, ha raccontato l’imprenditrice digitale ancora visibilmente turbata da quanto accaduto.

La coppia abita a Milano, all’ultimo piano di un palazzo nel quartiere City Life, cosa che gli ha fatto avvertire distintamente la terra che tremava, tanto da correre giù in strada. Fedez ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram condividendo la notizia: “Sta parlando di noi, siamo noi!”, ha commentato. “Che paura, raga“, ha aggiunto la moglie accanto a lui.