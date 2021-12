Tra gli ospiti di Eleonora Daniele a Storie Italiane, nella puntata di oggi 17 dicembre anche Carolina Marconi. L’ex gieffina ha da poco terminato i cicli di chemioterapia dopo che le era stato diagnosticato un cancro al seno lo scorso marzo. In diretta su Rai 1 ha dichiarato: “È stata dura però ho avuto vicino la famiglia e gli amici, sono stata circondata da amore. Ora ho fatto la mammografia qualche giorno fa ed è tutto pulito, non c’è nulla. Ricordo quell’esame con ansia, ho chiesto ogni minuto se il dottore vedeva qualcosa ma alla fine il medico mi ha detto che era tutto ok e ho tirato un respiro di sollievo”. “Mi fai piangere Carolina“, ha commentato la padrona di casa.

Poi ha parlato del futuro, in particolare del sogno di diventare mamma: “Io sto facendo una cura ormonale che durerà 5 anni però ecco, dopo i primi due anni, potrei interrompere la cura, fare la gravidanza e poi riprenderla per tre anni”, ha spiegato. E poi ancora ha detto: “Lo spero tantissimo, vedermi col pancione è un sogno. Se non dovesse essere, ci sono tanti bambini bisognosi”. Il dottor Fabrizio Cerusico che la tiene in cura, con indosso la sciarpa Telethon, ha spiegato: “Abbiamo gli ovociti conservati, li utilizzeremo quando sarà più stabile, questo ci dà una grande speranza. Questo voglio dirlo anche per le donne chi ci seguono da casa: si può fare”. Infine Carolina ha ricordato gli attacchi subiti sui social dopo aver rivelato di avere un tumore: “Mi dispiace che siate così arrabbiati, lasciatevi andare all’amore. Devo dire però che ho ricevuto anche tantissimi messaggi d’amore”.