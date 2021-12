C’è un nuovo assurdo retroscena che arriva dall’Argentina sulla soap Wanda Nara, Mauro Icardi e Eugenia ‘China’ Suarez. Secondo i media argentini, alla base del tradimento dell’attaccante del Psg ci sarebbe un “amarre'”, un incantesimo d’amore che gli avrebbe fatto la ‘China’. Proprio così. A rivelarlo è un influencer argentino molto vicino a Wanda Nara, come sottolinea Fanpage: a suo dire, al calciatore 28enne sarebbe stata fatta bere una pozione ottenuta tramite un rito magico, che l’ha soggiogato e fatto cadere in uno stato di fascinazione totale per Eugenia Suarez.

“Ecco come si prepara l’agua de tanga“, ha spiegato quindi sul suo profilo Instagram Mariano De La Canal, l’influencer in questione, accingendosi a spiegare l’incantesimo che avrebbe subito Icardi. Neanche a dirlo, il “tanga” in questione è proprio l’indumento intimo. “L’idea è di far giacere lo slip in una ciotola con dell’acqua e poi mettere quel liquido in un infuso. La persona che si sta cercando di sedurre deve berlo. In questo modo la vittima verrà ‘stregata’ dalla proprietaria dell’intimo femminile“. L’assurdità e la follia di questa storia è palese eppure, nonostante rasenti la bufala, in Argentina tiene banco su siti e trasmissioni tv.