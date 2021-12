Simon and the Stars, l’astro-blogger del momento che si è affermato sul web giorno dopo giorno a suon di like, svela le sue previsioni per il 2022. E affida al video le sue “profezie”. “È stato un lavorone ma spero che vi piaccia e che vi faccia sentire meno la mancanza del mio libro!”, annuncia a tutti i suoi lettori. Sfidando ogni scaramanzia, lo fa proprio di venerdì 17. Poi via, con una rapida esposizione di quello che accadrà nei territori celesti sterminati dei segni zodiacali per questo nuovo anno che si avvicina. Prima descrizione: “Giove, il pianeta dell’espansione e delle occasioni fortunate, transita in Pesci fino all’11 maggio, stimolando i segni d’Acqua (Pesci, Scorpione e Cancro) e i segni di Terra (Toro, Vergine e Capricorno)”. Seconda descrizione: “Dall’11 maggio al 28 ottobre transita in Ariete, sostenendo i segni di Fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) ed i segni d’Aria (Gemelli, Bilancia e Acquario). Dopodiché dal 28 ottobre torna in Pesci”. Risultato? “Accompagna i segni d’Acqua e di Terra verso un finale d’anno col botto!”. Si parla di lavoro. Ma soprattutto (ah, il cuore) di amore e di sentimenti. Sia per le coppie, sia per i single. Alla fine, rimane sempre l’argomento più gettonato. Le parole d’ordine, segno per segno? Si parte, ovviamente, con un hashtag per ogni segno.

Ariete #lavitachevorrei – Il 2022 per l’Ariete è l’anno della svolta, Il passaggio da un ciclo a un altro. I primi quattro mesi saranno un camerino di prova dei nuovi abiti. Un sala d’attesa per entrare a pieno titolo nella realizzazione di ciò che si desidera. In tutti gli aspetti: lavoro, amore, crescita personale. Si tratterà di un periodo in cui decidere cosa cambiare e come. Perché da maggio, quando entrerà nel segno il pianeta della fortuna, Giove, sarà un vero big bang. Gli ultimi mesi dell’anno? Serviranno a consolidare trattative, proposte, occasioni.

Toro #allariscossa – L’inizio del 2022 permetterà già di togliersi qualche sassolino dalla scarpa che infastidisce il cammino, di prendersi finalmente qualche bella soddisfazione, un riscatto dalle delusioni. Ma soprattutto la chance di dimostrare che sì, avevate ragione. I primi sei mesi saranno quelli delle opportunità di riparare. Mentre la seconda parte dell’anno sarà di ascolto interiore e conseguimento della stabilità. Fino al rilancio di situazioni che avranno uno scenario perfetto nel 2023.

Gemelli #questosonoio – Nel 2022 Giove entrerà nella decima casa, quella carriera e della crescita professionale. Sarà l’anno della consacrazione e della promozione. Due gli scenari possibili: salire ancora di più nella propria professione o svoltare immergendosi in una nuova avventura lavorativa. Il prossimo anno soprattutto sarà l’anno della scelta. Basta con il disperdersi in tante situazioni, tipico dei Gemelli. Si sceglierà chi si è e si vuole essere. In tutti gli aspetti.

Cancro #atestaalta – Giove sarà favorevole al segno nella nona casa, quella dell’espansione. E’ la casa della Caravelle di Colombo che attraversano l’oceano verso un nuovo continente, la casa dell’estero e dell’andare a raggiungere orizzonti inesplorati. Ma senza paura. La prima parte dell’anno sarà di approfondimento. E anche di studi e accrescimento della conoscenza. La seconda, con il passaggio di Giove nella decima casa, porterà a una fase decisiva da tutti punti di vista. Il cambiamento desiderato dovrà solo essere accolto.

Leone #fuoridallagabbia – Sono finite le opposizioni per il Leone. Il fuoco delle battaglie si è acceso e ora arde portando risultati positivi e permettendo di proseguire la scia battagliera da una posizione di forza. Saturno comunque resterà contrario ma questo sarà un aspetto costruttivo per un processo di ricostruzione a piccoli passi. Perché da maggio, con Giove favorevole, genererà cambiamenti ma profondi e darà la forza di lasciarvi alle spalle ciò che non vi appartiene più.

Vergine #allospecchio – La perfettina vergine su cui tutti si appoggiano negli anni passati ha messo da parte le sue priorità, passate sempre in secondo piano. Il 2022 con l’opposizione di Giove, sarà un momento di verifica proprio su questa secondarietà delle proprie esigenze. Sarà l’anno dell’analisi di ciò che deve essere rivisto e organizzato, la conseguenza di un processo di rottura dei soliti schemi iniziata nel 2021. I nati del segno tireranno le somme di tutto, relazioni e lavoro, per capire quali sono gli equilibri positivi di compromesso che tengano conto anche delle loro esigenze. Insomma, un anno di riordino positivo.

Bilancia #oratoccaame – Il 2022 sarà un anno con un grande sogno da realizzare e una grande sfida da cogliere. Dopo la palestra e l’addestramento degli anni precedenti. Sarà l’anno del debutto. L’pposizione di Giove unita all’appoggio di Saturno spingeranno a metterci la faccia. Bando ai timori nel momento in cui si entra sul palcoscenico della vita: ci si mette in gioco e si cammina con le proprie gambe. La Bilancia diventa la protagonista sotto i riflettori ma deve abbandonare ogni suo mentore per debuttare da sola. O la va o la spacca. Ma solo così potrà ricevere gli applausi.

Scorpione #ilmiopostonelmondo – Il 2022 è un anno importante, che segna un passo avanti deciso. Dopo le vicessitudini passate che hanno reso lo Scorpione un cittadino apolide, il nuovo anno permetterà di gettare l’ancora e trovare casa. Consolidare nuove radici. I nati del segno saranno ancora in viaggio ma non più in un percorso accidentato come il precedente. L’anno si svolgerà all’insegna delle verifiche di solidità di tutti gli aspetti della vita. E le prime risoluzioni verranno alla luce già soprattutto nella prima parte dell’anno.

Sagittario #giustiziaèfatta – La caratteristica dei nati nel segno è l’ottimismo. Ma negli ultimi anni il Sagittario ha sofferto per cose che gli sono state tolte. Ed ecco allora che il 2020 le restituisce. Soprattutto ridà quel senso di esplorazione tipico del Sagittario, la libertà di muoversi. La giustizia sarà ottenuta, vinte anche le battaglie legali. E si troverà l’equilibrio fra radici e proprie aspirazioini personali con Giove favorevole in Ariete nella quinta casa, che stimola creatività ed espressione di se stessi.

Capricorno #aruotalibera – Il Capricorno è il segno dell’ambizione e della disciplina. Quando sa quale vetta deve scalare concentra il massimo dell’impegno e va tutto bene. Quando perde la rotta, come avvenuto nel 2021, va in confusione. Ecco, dopo che il navigatore si è disattivato, fra smarrimento e perdita di controllo si sono però posate le basi di una riscoperta che darà i frutti proprio nel 2022. Abbandonata la programmazione metodica dell’ultimo periodo si torna a percepire una rotta, ma è una rotta nuova che risponde quasi alla scoperta di un tesoro nascosto.

Acquario #decidoio – Il motto è un punto di arrivo ma anche di partenza. Dopo aver riscritto le regole della sua vita nel 2021 l’Acquario ha imparato a dire dei no. A essere convinto di cosa vuole, a sfrondare ciò in cui non si riconosceva. Il nuovo scenario del 2022, con Saturno ancora nel segno, richiede ancora un po’ di fatica ma comincia a instradare i nati del segno in un cambiamento reali. Se il 2021 è stato l’anno della decostruzione, nel nuovo anno invece si costruirà. E si cominceranno a cogliere soprattutto da maggio opportunità che si prospetteranno da sole in tutti gli aspetti. Premiati gli intraprendenti

Pesci #ricominciodame – Giove tornerà in Pesci dopo 12 anni. A rappresentare un capitolo del tutto nuovo che getterà i semi di situazioni importanti e durature. Sarà un anno di grandi possibilità di cambiamento, con novità che permetteranno di adottare nuovi stili di vita. Le occasioni sbocceranno come fiori e permetteranno la costruzione di una nuova identità. I sogni nel cassetto potranno diventare reali. Da metà aprile a metà maggio ci sarà il momento clou. E poi sarà tutto un processo di valorizzazione continuo fino alla fine dell’anno. Con Nettuno e Giove nel segno, governatori dei Pesci, il risveglio sarà anche spirituale.