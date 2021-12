“Chi voteremo per il Quirinale? Noi siamo moderati di centrosinistra, quindi ragioneremo col Pd e con Letta. Se dipendesse da me, io sicuramente voterei Pier Luigi Bersani“. Così Giacomo Portas, deputato di Italia Viva e segretario del partito Moderati, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo in una intervista per Radio Radicale, dichiarando il suo certo endorsement personale al parlamentare di Leu, Pier Luigi Bersani.

Portas spiega: “Ritengo che Bersani sia una persona con delle capacità e sia anche molto umana. Tra l’altro, ve lo posso garantire, è benvoluto sia dal centrodestra, sia dal centrosinistra, quindi da tutto il Parlamento. Personalmente conosco Bersani molto bene. Lui è una persona a cui darei molto volentieri il mio voto”.