Nicolò Zenga e Marina Crialesi si sono sposati il 21 novembre a Roma. Alla cerimonia non era presente nessun membro delle famiglie, né di quella del figlio dell’ex portiere dell’Inter né dell’attrice di Un Posto al Sole. Ora, a distanza di giorni, la coppia ha rivelato tutta la verità a Chi Magazine. “I miei si sono separati dopo 40 anni di matrimonio“, ha dichiarato Marina. Poi ha aggiunto: “Al momento mia madre sta dalle sue sorelle in Liguria, mio padre in Calabria e la comunicazione è scarsa”.

Per questo anche la famiglia di Zenga ha deciso di non partecipare: “Ho una famiglia numerosa, sarebbe stato squilibrato vedere presente tutti i miei e non i genitori di Marina -ha detto Nicolò-. Abbiamo parlato con mamma, fratelli, tutti ci hanno detto: ‘Sposatevi e siate felici. Noi lo saremo di conseguenza’”. A sancire l’unione civile tra i due è stata la campionessa paralimpica Bebe Vio, grande amica della sposa. “Doveva essere la mia damigella, nel matrimonio in Chiesa che è, appunto, rimandato. Così quando si è deciso di spostarlo, e lo abbiamo comunicato, ci siamo detti: ma perché dobbiamo rinunciare a sposarci? E Bebe sul tema ha subito detto con quel suo entusiasmo travolgente: ‘Ma allora lo faccio io’. Lei c’è sempre stata, fin dal primo giorno della nostra storia”, ha detto l’attrice 32enne.

“Condividere questo momento così intimo e speciale con voi è stato veramente emozionante…⁣ La vostra vita non sarà magari sempre facile ma da oggi la affronterete insieme, da marito e moglie! Vi amo fratelloni miei”, aveva infatti scritto Bebe Vio su Instagram nel giorno della cerimonia.