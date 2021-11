L’ipotesi di nuovi lockdown negli Stati Uniti “al momento” non è sul tavolo. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, rispondendo a chi gli chiedeva se il lockdown venga considerato nell’ambito di una possibile strategia per arginare la potenziale diffusione della variante Omicron, nonostante negli Usa non siano ancora stati individuati casi di questo tipo. “Se le persone sono vaccinate e indossano la mascherina, non c’è necessità di lockdown“, ha detto Biden. A suo parere, inoltre, è “quasi inevitabile” che la variante Omicron arrivi negli Stati Uniti “a un certo punto”