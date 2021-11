“Per capire meglio la natura della variante Omicron ci vorranno ancora dieci-15 giorni, perché va studiata in laboratorio. Ciò che mi sento di dire è che sembra sì più contagiosa ma non più aggressiva“. Sono le parole del virologo dell’Università statale di Milano, Fabrizio Pregliasco, ospite di 24Mattino, su Radio24. “La terza dose? È fondamentale farla, perché aumenta la protezione dal virus”, ha aggiunto. “Il Natale? Spero non ci sia nessun lockdown, i cittadini italiani si sono ben comportati e sanno come comportarsi”.

