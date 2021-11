Fellow ha portato sul palco di X Factor 2021 il suo nuovo brano dal titolo “Non farmi cadere”. La canzone è un inno alla memoria, allo scorrere inesorabile del tempo e alla natura tanto evocativa quanto effimera dei ricordi. Le linee vocali di grande intuizione melodica e il sound pop di sapore elettronico raccontano i frammenti di amori ed esperienze passate: una mansarda, i dischi sul letto, una puntata di una serie televisiva sono tessere di un mosaico vivido ma che rappresenta una realtà in continua trasformazione. Fellow racconta il tempo e la memoria come le variabili dell’equazione esistenziale, dove un amore passato riaffiora tra i pensieri con dolcezza e nostalgia. Il giovane Fellow ha così staccato il biglietto che lo fa accedere alla semifinale di #XF2021, in arrivo la prossima settimana.

Immagini concesse da Sky, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW, sempre disponibile on demand