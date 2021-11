gIANMARIA è tornato sul palco di X Factor 2021 con il suo secondo pezzo originale dal titolo “Senza saliva”, di cui ha scritto il testo, mentre la musica è curata da Gianmarco Manilardi e Vincenzo Boccato e la produzione da Movimento e gmjf: due minuti e mezzo di ritmo, dove tutto accade velocemente e nei quali gIANMARIA dimostra ancora una volta di avere piena consapevolezza della sua penna e della sua musica. E così gIANMARIA tornerà sul palco di X Factor 2021 tra una settimana, nella semifinale di giovedì 2 dicembre, quando sarà chiamato a conquistarsi un posto per la finale.

Immagini concesse da Sky, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW, sempre disponibile on demand