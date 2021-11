Le Endrigo hanno portato sul palco di X Factor 2021 ancora una volta la loro energia con un nuovo brano dal titolo “Panico”. Dopo “Cose più grandi di te”, il loro manifesto contro la mascolinità tossica, Le Endrigo puntano il riflettore sulla salute mentale: la potenza strumentale dei musicisti è l’energia che alimenta il messaggio chiaro, diretto, affamato di consapevolezza lanciato dalla band nei riguardi di chi soffre di attacchi di panico, rivendicando a gran voce la concretezza dell’instabilità emotiva, non secondaria a quella fisica. “Panico” è una scossa di matrice sociale che dà una voce corale alle persone che soffrono di attacchi di panico e le raggruppa in un’ideale e immaginifica scena artistica. Per loro, il percorso a #XF2021 si è interrotto ieri sera, a un passo dalla semifinale.

