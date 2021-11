In un momento in cui anche la Germania sembra “cambiare profondamente linea credo sia inevitabile qualche riflessione anche nel nostro Paese“. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, oggi a Genova sul palco della IV conferenza nazionale sulle dipendenze, parlando dell’ipotetica liberalizzazione della cannabis, discussione aperta in Germania. “Quella scelta determinerà dei riflessi che riguarderanno anche il nostro Paese – ha proseguito – lo si voglia o no, in un mercato unico senza frontiere”.