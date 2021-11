La scelta di liberalizzare la cannabis operata dal nuovo governo tedesco “è una scelta che l’Italia dovrebbe valutare ma bisogna riuscire a raggiungere la maggioranza al Parlamento. E’ questo il punto delicato”. Lo ha detto la ministra M5s alle politiche giovanili Fabiana Dadone oggi a Genova a margine della partecipazione alla VI conferenza nazionale sulle dipendenze. “Il potere su quel fronte spetta alla competenza parlamentare – ha detto -, il governo deve fare un lavoro istruttorio, e lo dico con estrema umiltà, perché il governo possa prendere la decisione giusta”.

Un’apertura subito bloccata dalla collega al governo di Forza Italia, la ministra per le Autonomie Maria Stella Gelmini: “Dico con chiarezza che faccio parte di un pensiero, di una corrente culturale, che non solo è contraria a qualsiasi forma di legalizzazione di ogni tipo di sostanza stupefacente, ma sono anche convinta che non esista una libertà di drogarsi, ma che l’azione dello Stato possa e debba concentrarsi soltanto sulla liberazione dalla droga”. E ha ribadito che “all’interno del governo ci sono su questo tema sensibilità diverse”.

Ma questa volta i 5 stelle non sono isolati nel governo sul tema. Lo ha dimostrato in mattinata il ministro dem del Lavoro Andrea Orlando: “Nel momento in cui una parte non proprio irrilevante e un alleato non proprio trascurabile dell’Italia, come la Germania, sembra cambiare profondamente linea su questo fronte, credo che sia inevitabile che una qualche riflessione la si faccia anche nel nostro Paese”, ha detto intervenendo nel corso della stessa conferenza. “Anche perché quella scelta determinerà dei riflessi che riguarderanno il nostro Paese, lo si voglia o meno nell’ambito di un mercato unico con le frontiere aperte”.

Posizione che rimane inaccettabile per la Lega: “È molto preoccupante che un ministro della Repubblica, anziché ascoltare le tante comunità di recupero che eroicamente salvano migliaia di ragazzi e combattono le dipendenze tutti i giorni, parli con leggerezza di droga”, ha detto Matteo Salvini. “La Lega è dalla parte della vita e dei giovani: il ministro del Lavoro si occupi di lavoratori, precari e cassaintegrati, lasci che di lotta alla droga si occupino famiglie, esperti e comunità”.

Il blocco contro la cannabis è però anche e soprattutto in Parlamento. “Grazie al grande impegno della ministra Fabiana Dadone finalmente si comincia a pensare in grande sul tema delle droghe, superando la inutile strategia proibizionista”, ha commentato Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia a Montecitorio e relatore M5s del provvedimento che legalizza la coltivazione domestica di una modica quantità di cannabis. “È inoltre molto positivo che dopo la annunciata scelta tedesca di legalizzare la cannabis anche il Partito democratico si voglia muovere in questo senso. Sui diritti civili – dalle droghe al fine vita – noi stiamo facendo la nostra parte è ora che in Parlamento si facciano scelte importanti e le forze politiche si prendano scelte importanti e le forze politiche si prendano le loro responsabilità davanti al Paese”, ha aggiunto.

Alla ministra Dadone, proprio in occasione della Conferenza nazionale sulle dipendenze, si è rivolto con una lettera anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Il fenomeno delle dipendenze ha spesso radici profonde, legate a disagi che possono riguardare ciascuna persona e che la società fatica a cogliere per tempo“, si legge. “Comprendere tale realtà rappresenta un punto di partenza fondamentale per intervenire con la determinazione e le capacità necessarie nei vari ambiti”. E ha continuato: “Sono certo che queste giornate, grazie all’efficace articolazione dei lavori e ai momenti di dibattito, potranno consentire, per la competenza di quanti vi partecipano, un importante scambio di informazioni e di esperienze e contribuire così ad individuare strategie utili per arginare e combattere, con le conoscenze e gli strumenti più idonei, tale preoccupante problema”.