Nika Paris ha portato sul palco di X Factor 2021 il suo brano dal titolo “No Limit“. Fresco, ritmato, denso di sonorità catchy e accattivanti: l’invito spensierato di Nika Paris a vivere una vita libera, forte dei suoi 16 anni e delle sue verità. Tre minuti di energia e un ritornello trascinante dal sound elettronico, che resta nella mente. Nika Paris non ha bisogno di dimostrare di non avere limiti, ma con “No Limit” decide di fare un ulteriore balzo in avanti nella propria carriera artistica. Per la giovane artista di origini bulgare, però, la seconda manche si è rivelata decisiva e ha dovuto abbandonare il palco di #XF2021.

