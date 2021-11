“Abbiamo lavorato tanto su alcune proposte che presenteremo in Parlamento. Il Partito comunista torna in Senato con idee sociali serie per rinvigorire una politica appiattita su proposte centriste“. Così il senatore ex Movimento 5 stelle, Emanuele Dessì, ha commentato la nuova componente del Senato del Partito comunista (di cui è l’unico esponente). “Dopo 13 anni la falce e il martello tornano in Parlamento”, sono state le parole del segretario Marco Rizzo, che non ha mancato di mandare una frecciata all’esperienza “arcobaleno” del 2008 con Verdi, Sinistra democratica, Rifondazione e Comunisti italiani.