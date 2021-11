“In Liguria, purtroppo, sono oltre 200.000 le persone che non si sono vaccinate. E questo, sicuramente, al sistema sanitario fa male. Se noi potessimo occuparci unicamente di quelli che si sono vaccinati che non stanno rispondendo alla vaccinazione o che non hanno ancora fatto la terza dose, sarebbe un conto. Ma purtroppo abbiamo tre quarti del nostro lavoro da dedicare a chi ha deciso deliberatamente di non vaccinarsi. E questa, secondo me, è la parte più difficile”. Sono le parole di Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive al San Martino di Genova. “I contagi e i ricoveri continueranno a crescere, siamo solo all’inizio della quarta ondata“, ha concluso.