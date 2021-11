Una partita di scacchi che, senza protezioni, porta a perdere i pezzi della scacchiera, cioè, fuori dalla metafora, altri cittadini. La provincia di Bolzano, che presenta il tasso di occupazione più basso d’Italia e il più alto numero di contagiati in proporzione alla popolazione, ha diffuso un video per spingere le persone a proteggersi. Con la mascherina, come si vede nel filmato, ma anche col vaccino. “È il nostro turno”, recita lo spot. Solo così si dà scacco al virus.