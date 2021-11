, abbiamo chiesto ai militanti della, cosa pensano dell’Inchiesta. Alcuni declinano gentilmente l’invito a parlare con ilfattoquotidiano.it e qualcuno invita il direttorea stare “tranquillo”. Molti altri dicono la loro. In tanti sono concordi nel dire che l’inchiesta “finirà in una bolla di sapone”, “è una cavolata”, “una montatura”, “un accanimento nei confronti di Renzi”. Non tutti sono informati sull’inchiesta che vedeindagati per finanziamento illecito ai partiti assieme all’avvocato Bianchi eindagati anche per il reato di corruzione.

Dall’inchiesta sono emersi anche i compensi, leciti, che il leader di Italia Viva ha percepito per delle conferenze alla corte di, che un rapporto dell’intelligence americana indica quale mandante dell’omicidio del giornalista e scrittore. Circostanza che non turba i militanti. “Tutti sono andati in Arabia Saudita e se non hanno presi soldi per far conferenze vuol dire che non li meritavano” ci dice un militante. “L’Arabia Saudita è il principale alleato degli Stati Uniti malgrado, probabilmente, siano responsabili dell’abbattimento delle Torri Gemelle” è il parere di ragazzo e un altro trova una originale giustificazione per i rapporti criticati anche dalle organizzazioni internazionali per i diritti umani. “L’Arabia Saudita? E’ un regime sanguinario, ma che secondo me, si sta occidentalizzando”. “I Rapporti di Renzi con l’Arabia Saudita sono questioni prettamente lavorative che non incidono con la sua attività parlamentare perché non c’è conflitto d’interesse – afferma una militante, che aggiunge – non serve una legge sul conflitto d’interesse”. “Bin Salman? Si deve parlare con tutti e serve la libertà, quindi secondo me non servono nuove regolamentazioni” è il parere di un altro militante.